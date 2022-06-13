Мусорные завалы поглотили кемеровское кладбище

В Сети интернет-пользователи выразили возмущение состоянием кладбища №2, что расположено в кемеровском поселке Металлплощадка. Причиной жалоб стала куча мусора, которая давно разрослась за пределы специального контейнера и продолжает увеличиваться до сих пор, приближаясь к могилам.

По словам очевидцев, отходы не вывозятся с территории на протяжении двух недель. Они уверены, что теперь на ликвидацию помоев необходимо направить сразу несколько большегрузов.

– Объем, порядка шести камазов лежит на прилегающей территории к кладбищу, – следует из текста публикации в сообществе во "ВКонтакте".

При этом в комментариях некоторые подписчики паблика указали, что в прошлом году на этом же кладбище не наблюдали такого беспорядка, а вот другие пожаловались и на иные кемеровские места захоронений, где ситуация с мусором примерно такая же. Речь идет о месте массового захоронения в Кировском районе областного центра.