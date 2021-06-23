Мусорные кучи в Новокузнецке разгневали пользователей Сети

Жители Новокузнецка в сообществе Сети рассказали о кучах отходов, которые разрослись по территории города за несколько месяцев. По словам свидетелей, рабочие с халатностью отнеслись к работе по вывозу мусора и на протяжении долгого времени игнорировали разбросанный хлам.

Позже на уборку земли все-таки приехал трактор, сгребший ветошь в одну массу. Однако на этом он и закончил свою работу.

В комментариях пользователи сообщили, что наблюдают подобную ситуацию и в других городах области. На пост откликнулись жители столицы шахтерского края, которые заявили о несанкционированных свалках на проспекте Пионеров и улице Энергетиков.