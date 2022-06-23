Мусорная свалка скопилась в центре Кемерова из-за редкого вывоза мусора

По словам пользователя "ВКонтакте", частный сектор в Центральном районе города Кемерово уже давно "утонул" в мусорных отходах, которые вывозятся с участка за домом №13 по улице Брянская только один раз в три месяца.

Судя по кадрам, урны для отходов расположены у свалки, но не стоя, а лежа, из-за чего выбросить в них хоть что-нибудь не представляется возможным. К слову, в комментариях под публикацией еще один житель областного центра сказал, что аналогичную проблему граждане заметили и на других улицах.

– Рабочая-Авиационная, к обеду контейнеры уже полны, а дальше свалка. На фото уже две недели не убирают! – сокрушился мужчина.

При этом он добавил, что свалка расположена рядом со школой и детским садом.