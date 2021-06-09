Мусорная гора на месте емкости для пластика образовалась в кузбасском дворе

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Фото:  

В социальных сетях жители кузбасского города опубликовали снимок мусора, который заполонил емкость для пластиковых бутылок.

По словам очевидцев, емкость стоит возле дома № 13, ул. Юности в городе Белова. Из фотографии следует, что мусор скопился прямо возле контейнера для утилизации пластиковых отходов.

– Переполнены емкости для сбора пластиковых бутылок. смысл организовывать сбор, если вывозом не занимаются? – выразил возмущение автор кадра.

При этом в комментариях пользователи Сети обвинили в сложившейся ситуации компанию по вывозу отходов, которая работает в городе. С их слов, аналогичную ситуацию можно наблюдать и в других жилых дворах.

Да!
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