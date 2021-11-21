Мусор заполонил территорию возле кемеровского Парка Ангелов

По словам жителей областного центра, бытовые отходы заполонили территорию в центре города неподалеку от Парка Ангелов, который был построен на месте сгоревшего в 2018 году ТЦ "Зимняя вишня".

— Парк Ангелов. Просто красота, — с иронией подписал автор фотографии.

Судя по кадрам, появившимся в сообществе во "ВКонтакте", возле стены здания на земле образовывалась стихийная свалка. Сейчас полиэтиленовые пакеты с мусором и бытовые отходы уже достигли высоты окна на первом этаже строения.