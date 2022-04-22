Мусор заполонил кемеровскую улицу

На улице Железнодорожная в столице Кузбасса местные жители заметили "ужас" в виде мусорных куч, которые добрались до детской игровой зоны и домов граждан.

– <...> по всюду мусор дети играют на площадке, все летит к домам, мусор не вывозят, пользуются мусоркой 3 улицы одна на всех, это просто кошмар (орфография и пункт. авт. прим. ред.), – сокрушился интернет-пользователь.

Отмечается, что из-за сложившейся ситуации граждане не знают какие действенные меры стоит предпринять, поскольку, с их слов, жалобы не приносят результатов, а за вывоз отходов, который не производится, приходится платить деньги и не малые.