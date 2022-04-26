Мусор заполонил кемеровское кладбище

Со слов интернет-пользователя, запечатлеть "картину", что с разных ракурсов показана на опубликованных в Сети фотографиях, ему удалось 22 апреля 2022 года на территории кладбища на Металлплощадке. Автор кадров указал, что черные мешки с отходами к местам с захоронениями привез самосвал, где и высыпал.

– Подойдя к водителю грузовика, поинтересовался зачем он привез мусор сюда, а не на свалку, получили ответ, что это распоряжение Суховской Администрации Это нормально!?! – задался вопросом кемеровчанин.

На фотографиях можно заметить, что рядом с пакетами стоит пустая мусорная урна. Причина, из-за которой автомобилист решил не аккуратно укладывать хлам, а "насвинячить", такое мнение выразили подписчики сообщества, не известна.