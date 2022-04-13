Мусор заполонил частный сектор в Новокузнецке

Пользовательница соцсетей опубликовала видеролик, в котором она проезжает по дороге "Соколухи", что в Куйбышевском районе Новокузнецка. По кадрам видно, что улицы заполонил мусор. Бродячие собаки ходят около бака и разносят его по дорогам.

– <...> вынуждены проживать вот в такой помойке, – написала горожанка.

Женщина обратилась к местным властям, чтобы убрать контейнеры, так как, по ее словам, без них было чище. Жители опасаются, что с началом дачного сезон количество мусора увеличится.

– Без контейнеров было чище, а это уже предел. Еще и деньги платим за это, – сказано в сообщении.

Помимо мусора гражданка отметила, что уже десять лет они не могут добиться отлова собак, освещения и нормальных дорог.