Мусор загорелся в кемеровской многоэтажке

По данным ГУ МЧС Кузбасса, в 7:39 поступил сигнал о возгорании в доме №123 на улице Ленина. К прибытию на место первого пожарного подразделение явные признаки горения отсутствовали.

– Загорелись отходы в мусоропроводе в подъезде многоэтажки на площади около 0,5 квадратных метра, – рассказали редакции AVOKADO в ведомстве.

Эвакуация людей не проводилась, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось полностью ликвидировать в 7:45 по местному времени.