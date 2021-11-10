Мусор загорелся в кемеровской многоэтажке

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Ранним утром в одном из многоквартирных жилых домов в городе Кемерово произошел пожар. Как сообщили корреспонденту AVOKADO в экстренных службах региона, загорелся мусоропровод.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, в 7:39 поступил сигнал о возгорании в доме №123 на улице Ленина. К прибытию на место первого пожарного подразделение явные признаки горения отсутствовали.

– Загорелись отходы в мусоропроводе в подъезде многоэтажки на площади около 0,5 квадратных метра, – рассказали редакции AVOKADO в ведомстве.

Эвакуация людей не проводилась, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось полностью ликвидировать в 7:45 по местному времени.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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