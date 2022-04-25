Мусор окутал один из кузбасских роддомов

Пользователи в соцсетях опубликовали кадры, на которых мусор заполонил территорию родильного дома.
Роддом расположен по улице Чумовой, 23 в Киселевске.
– Там все в ужасном состоянии, – высказался один из комментаторов.
Другие киселевчане также отметили проблему мусора в разных районах города.
– У меня под окном периодически такая шляпа ( орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – сказано в сообщении.
Напомним, ранее строительный мусор окружил детские сады в центре Кемерова.
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