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Мусор окутал один из кузбасских роддомов

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Киселевчане пожаловались на мусор, который "украшает" местный роддом.

Пользователи в соцсетях опубликовали кадры, на которых мусор заполонил территорию родильного дома.


Роддом расположен по улице Чумовой, 23 в Киселевске.

– Там все в ужасном состоянии, – высказался один из комментаторов.

Другие киселевчане также отметили проблему мусора в разных районах города.

– У меня под окном периодически такая шляпа ( орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – сказано в сообщении.

Напомним, ранее строительный мусор окружил детские сады в центре Кемерова.

Да!
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