Мурашко заявил об ускорившемся в два раза поражении легких при коронавирусе

По словам Мурашко, поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией стало наступать уже через три-четыре дня после заражения, однако ранее это происходило медленнее – за шесть-семь дней.

– <...> если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам, – отметил министр в эфире "Россия-24".

Также глава минздрава подчеркнул, что сам вирус начал распространяться в ускоренном темпе. Течение болезни у населения тоже происходит быстрее. Мурашко добавил, что терапия и своевременное лечение помогут минимизировать последствия для человека.