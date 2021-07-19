Мурашко заявил об ускорившемся в два раза поражении легких при коронавирусе

0
Фото:  

Поражение легких у зараженных COVID-19 в последнее время стало развиваться вдвое быстрее. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, поражение легких у пациентов с коронавирусной инфекцией стало наступать уже через три-четыре дня после заражения, однако ранее это происходило медленнее – за шесть-семь дней.

– <...> если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам, – отметил министр в эфире "Россия-24".

Также глава минздрава подчеркнул, что сам вирус начал распространяться в ускоренном темпе. Течение болезни у населения тоже происходит быстрее. Мурашко добавил, что терапия и своевременное лечение помогут минимизировать последствия для человека.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27195

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined