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"Мурашки по коже": неподражаемый голос Алексея Брянского в живую прозвучит на кемеровской сцене

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Шансонье с бархатным баритоном Алексей Брянцев выступит для жителей и гостей кузбасской столицы.

30 мая, понедельник, 19:00

Алексей Брянцев

Алексей Брянцев в начале своей карьеры выступал в качестве конкурсанта на нескольких фестивалях авторской песни.
В 2006 году в сотрудничестве с Алексеем Брянцевым-старшим начал карьеру сольного исполнителя. Записал 5 альбомов. Некоторые песни исполнены в дуэте с Ириной Круг и Еленой Касьяновой. С 2010 года начал концертную деятельность. Песни Алексея неоднократно становились победителями хит-парадов на радио "Шансон" и других радиостанциях. Алексей Брянцев регулярно выступает на фестивалях "Эх, разгуляй", "Славянский базар", "Шансон года".
Неподражаемый бархатный баритон Алексея невозможно спутать ни с каким другим голосом. Его концерты проходят на одном дыхании. Своими романтичными песнями он погружает слушателя в мир музыки и волшебства. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем.
12+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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