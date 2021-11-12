Мстительный рыжий кот разорил кемеровчанина на 200 тыс рублей

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Житель кузбасской столицы принял решение отдать в добрые руки рыжего кота, который, по его мнению, прогрыз батарею в доме, а также опустошил кошелек владельца на 198 тысяч рублей.

Объявление о продаже рыжего кота появилось на популярном сайте в Сети. Автор указал, что питомец откликается на имя Семен, но иногда к нему можно обращаться по прозвищу Семен Семеныч, а в 5:00 по местному времени он и вовсе становится не домашним любимцем, а "козлом".


Кемеровчанин решил расстаться с четвероногим другом за два рубля, но ценность животного, со слов владельца, в том, что своим хозяевам он нанес серьезный ущерб, в его случае из-за проделок кота оказались потеряны 198 тысяч рублей. В список расходов продавец включил дорогостоящее восстановление напольного покрытие, цену на питание, наполнителя для лотка, стоимость разбитого котом телевизора, испорченных кабелей, наушников и др.

Пьет только свежую воду, проточную из крана в ванне. Делает это долго и нудно, допускает большой расход воды и занимает помещение. Будит хозяина каждый день в 5-6 утра, требуя еду, в т.ч. в выходные. Если не обращать внимания - кусает ноги. Безосновательно считает, что он в доме хозяин, а мир создан только для него. Мстительный. Любит напасть неожиданно, из засады (в кувырке), на ноги хозяев, сказано в описании.

При этом из достоинств рыжего квартиранта земляк не указал ничего. Возврату и обмену кот не подлежит.

Фото: Avito

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