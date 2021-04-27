Мстительный рецидивист сжег авто вышедшей замуж за другого мужчину бывшей возлюбленной в Кузбассе

Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда же информация о поджоге поступила полицейским в Киселевске. На месте, которое было указано в обращении, неизвестный загорелась иномарка. В результате транспорт полностью был уничтожен огнем. Общая сумма ущерба составила около 220 тысяч рублей. О том, что это был именно поджог удалось узнать после проведения соответствующей экспертизы.

Полицейские продолжили расследование, в ходе которого и задержали 44-летнего подозреваемого. Выяснилось также и то, что ранее он проживал с владелицей уничтоженного автомобиля. Мужчина не стал отрицать вины и во всем признался.

- В ходе следствия установлено, что после освобождения из мест лишения свободы, где злоумышленник отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков, он узнал, что его бывшая возлюбленная не дождалась его из колонии и вышла замуж. Чтобы отомстить ей, фигурант ночью приехал к ее дому и поджег принадлежащий ей автомобиль, - уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое к текущему моменту уже было рассмотрено в суде. Поджигателя же признали виновным, а в качестве наказания его приговорили к 2 годам заключения в местах лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Помимо того, мужчину обязали возместить весь причиненный ущерб.