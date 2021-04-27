Мстительный рецидивист сжег авто вышедшей замуж за другого мужчину бывшей возлюбленной в Кузбассе

0
Фото:  

Отбывший тюремный срок горожанин устроил поджог из-за того, что его бывшая сожительница не дождалась кузбассовца из колонии. Мужчина снова отправился в тюрьму.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда же информация о поджоге поступила полицейским в Киселевске. На месте, которое было указано в обращении, неизвестный загорелась иномарка. В результате транспорт полностью был уничтожен огнем. Общая сумма ущерба составила около 220 тысяч рублей. О том, что это был именно поджог удалось узнать после проведения соответствующей экспертизы.


Полицейские продолжили расследование, в ходе которого и задержали 44-летнего подозреваемого. Выяснилось также и то, что ранее он проживал с владелицей уничтоженного автомобиля. Мужчина не стал отрицать вины и во всем признался.

- В ходе следствия установлено, что после освобождения из мест лишения свободы, где злоумышленник отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков, он узнал, что его бывшая возлюбленная не дождалась его из колонии и вышла замуж. Чтобы отомстить ей, фигурант ночью приехал к ее дому и поджег принадлежащий ей автомобиль, - уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое к текущему моменту уже было рассмотрено в суде. Поджигателя же признали виновным, а в качестве наказания его приговорили к 2 годам заключения в местах лишения свободы с испытательным сроком 2 года.


Помимо того, мужчину обязали возместить весь причиненный ущерб.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24514

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined