Мстительный кузбассовец направил силовиков к "пьяной" экс-супруге

0
Фото:  

32-летний житель Междуреченска сообщил стражам закона о ложном пьянстве, чтобы правоохранители помогли ей открыть дверь в квартиру.

В Междуреченске мужчина доложил стражам закона, что его бывшая жена сидит пьяная дома и не следит за их 3-летним сыном, что может пагубно сказаться на ребенке. На указанный адрес выехал инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

– Она обнаружила женщину дома одну. Ребенка вместе с ней не было, так как он проживает с отцом и бабушкой по другому адресу. Именно с отцом находился мальчик, когда тот сообщал в полицию ложную информацию, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Горожанин оправдался тем, что хотел отомстить бывшей жене. Однако за свою ложь получил протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Материалы дела переданы в суд. Выдумщик за фантазии может быть оштрафован на 1 500 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33072

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined