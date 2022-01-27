В Междуреченске мужчина доложил стражам закона, что его бывшая жена сидит пьяная дома и не следит за их 3-летним сыном, что может пагубно сказаться на ребенке. На указанный адрес выехал инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

– Она обнаружила женщину дома одну. Ребенка вместе с ней не было, так как он проживает с отцом и бабушкой по другому адресу. Именно с отцом находился мальчик, когда тот сообщал в полицию ложную информацию, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Горожанин оправдался тем, что хотел отомстить бывшей жене. Однако за свою ложь получил протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Материалы дела переданы в суд. Выдумщик за фантазии может быть оштрафован на 1 500 рублей.