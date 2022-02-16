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Мстительные мусорщики и "женщина-Халк" попали на видео в Кузбассе

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Камера видеонаблюдения в одном из городов Кемеровской области засняла, как недовольная действиями уборщиков горожанка разбросала мусорные баки.

Накануне в Сети появилось сообщение от жителей Ленинска-Кузнецкого, живущих на улице Пирогова. Они рассказали, что работники компании по сбору мусора не смогли проехать к площадке и якобы перевернули контейнеры.

‒ Мстительные мусорщики. 15 февраля 2022 в нашем дворе на пирогова 9, после того как машина по сбору мусора не смогла подъехать к самой помойке, хотя там и было место ,но они решили сделать по своему <...> а за одним и проезд перегородили,делают это они регулярно (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пожаловались горожане.

Однако спустя время появилась видеозапись, на которую попал настоящий виновник произошедшего. Им оказалась местная жительница, которую, по-видимому, разозлили действия мусорщиков, поставивших контейнеры перед припаркованными автомобилями.

‒ Женщина Халк перевернула баки, а мусорщики поступили не очень красиво и правильно (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ гласит подпись к ролику.

Комментаторы при этом поддержали работников службы по вывозу мусора и отметили, что парковать автомобили у места сбора отходов не следует.

‒ Нефиг машины ставить прямо перед мусоркой. А потом жалобы на вывоз первая строчить будет, ‒ написала одна из горожанок.

На сообщение отреагировали представители городской администрации. Они сообщили, что провели беседу с руководителем организации по вывозу мусора и также порекомендовали не ставить транспортные средства на парковку вблизи контейнерной площадки.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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