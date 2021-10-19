Мстительная жительница Кузбасса попала под суд за поджог машины бывшего мужа

В Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 26-летняя жительница поселка Малиновка. Она обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". По сведениям правоохранителей, в калтанскую полицию в июне этого года сообщили о пожаре в автомобиле.

— При осмотре места происшествия были обнаружены следы, свидетельствующие о поджоге транспортного средства. Владелец ВАЗ-2110 сообщил, что огонь заметил сосед, пожар удалось вовремя потушить. Сумма ущерба, согласно заключению эксперта, составила 12 500 рублей, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Подозреваемую задержали, после чего выяснилось, что мотивом поджога стала месть: ранее бывшие супруги повздорили при встрече на улице. Теперь уголовное дело направлено в суд. Санкции вменяемой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.