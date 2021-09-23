За основу сюжета взят небольшой, но удивительно трогательный и пронзительный рассказ "Можно попросить Нину?". Такое простое, весьма обыденное название и совершенно неожиданный фантастический сюжет.

Телефонный звонок. Попал не туда. Такое часто бывает. Но герой попал в другое время, на тридцать лет назад – это уже неожиданно и странно. Фантастический случай соединил на двух концах телефонного провода две эпохи. На одном конце – Вадим, живущий в 1972 году, когда Гагарин уже совершил свой полет, а луноходы путешествуют по поверхности луны, когда можно было открыть холодильник и достать оттуда курицу и банку сардин. На другом конце – Нина, но не та, которой хотел позвонить мужчина, а другая, девочка тринадцати лет из 1942 года.

И вдруг, вопреки всему, между ними возникает единое пространство и время.

В спектакле заняты: Евгений Белый, Анастасия Никольская, Елизавета Епифанова, Игорь Аваев, Андрей Полещиков.

Спектакль для взрослых "Можно попросить Нину?"

25 сентября, 17:00

Возрастное ограничение: 12+