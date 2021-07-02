Информация об инциденте появилась в одном из крупнейших городских сообществ с новостями Кемерова в Сети. Из сообщения, распространенного в соцсетях, случилось все днем в пятницу, 2 июля, на улице Рубиновая. Тогда же из грузовика начала выспаться "непонятная субстанция", которая была, как отметили очевидцы, похожа на мокрые отруби.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, как уточнил автор публикации, водитель КАМАЗа не предпринял никаких мер по предупреждению возникновения аварийных ситуации, из-за чего впоследствии на дороге упали два мотоциклиста, а управлявший большегрузом мужчина скрылся.

- Вызванный наряд ДПС обещал принять меры по нахождению и установлению личности виновника (авт. стиль сохранен – прим. ред.), - уточняется в посте.

Также в публикации был прикреплен видеоролик, который снял один из мотоциклистов. Мужчина в нем запечатлел последствия падения второго байкера, отметив, что сам "чуть не убился", упав со своего транспорта.