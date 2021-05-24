Мотоциклист въехал в иномарку в Новокузнецке

0
Фото:  

Участник дорожного движения на двухколесном транспорте въехал в заднюю часть кузова зарубежного внедорожника в южной столице Кузбасса. Об инциденте в городе сообщили очевидцы в соцсетях.

Полосу движения в Новокузнецке не поделил мотоциклист с крупным транспортом днем в понедельник, 24 мая. Тогда на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако около 12:35 байкер столкнулся с задней частью внедорожника из Японии. Информацию о ДТП свидетели распространили в Сети. Свои слова они подкрепили видеозаписью с места происшествия.


По кадрам же видно, что из-за удара механических транспортных средств у автомобиля вылетело заднее стекло, мотоцикл же лежал на асфальте.


В понедельник, 24 мая, около 12:35 на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако байкер врезался сзади в японскую машину. Судя по опубликованным в Сети кадрам, у иномарки вылетело заднее окно, а мотоцикл упал на асфальт.

– Вся авария произошла на скорости 20 км/ч. Мото врезалось в заднюю дверь и упало, из под мотоциклиста потекла тонкая струйка какой-то жидкости. Все участники аварии живы и здоровы (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), – отметил в комментариях к публикации очевидец.

Также известно, что на месте работали сотрудники экстренных служб и полицейские.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25341

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined