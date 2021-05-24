Мотоциклист въехал в иномарку в Новокузнецке

Полосу движения в Новокузнецке не поделил мотоциклист с крупным транспортом днем в понедельник, 24 мая. Тогда на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако около 12:35 байкер столкнулся с задней частью внедорожника из Японии. Информацию о ДТП свидетели распространили в Сети. Свои слова они подкрепили видеозаписью с места происшествия.

По кадрам же видно, что из-за удара механических транспортных средств у автомобиля вылетело заднее стекло, мотоцикл же лежал на асфальте.

В понедельник, 24 мая, около 12:35 на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако байкер врезался сзади в японскую машину. Судя по опубликованным в Сети кадрам, у иномарки вылетело заднее окно, а мотоцикл упал на асфальт.

– Вся авария произошла на скорости 20 км/ч. Мото врезалось в заднюю дверь и упало, из под мотоциклиста потекла тонкая струйка какой-то жидкости. Все участники аварии живы и здоровы (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), – отметил в комментариях к публикации очевидец.

Также известно, что на месте работали сотрудники экстренных служб и полицейские.