Мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой в Кузбассе

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Смертельное ДТП с участием мототранспорта случилось на трассе в Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне днем, 1 июня, на автодороге "Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск". По предварительным данным, 42-летний мотоциклист на Suzuki нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части. В результате мотобайк столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, где и скончался.

‒ Стоит отметить, что мотоциклист имел водительское удостоверение 11 категорий и подкатегорий, а также 20-летний стаж вождения, ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.


По данным полиции, в 2022 году на территории Кузбасса произошло 49 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых погибли семь человек.

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