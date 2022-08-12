Мотоциклист сбил мужчину на кемеровском проспекте: пострадали трое

Минувшим вечером в 11:08 около 22:50 мотоциклист сбил 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. ДТП произошло на проспекте Ленина, 135 в кузбасской столице.
– 38-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны ул. Ворошилова в сторону бульвара Строителей и совершил наезд на пешехода,– прокомментировали AVOKADO в кемеровской ГИБДД.
Собеседница указала, что после столкновения все участники упали. В результате травмы получили мотоциклист, а также 32-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении байка, пешеход.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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