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Мотоциклист сбил мужчину на кемеровском проспекте: пострадали трое

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В кузбасской столице вечером 11 августа водитель мотоцикла сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В больницу попали все участники дорожного инцидента.

Минувшим вечером в 11:08 около 22:50 мотоциклист сбил 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. ДТП произошло на проспекте Ленина, 135 в кузбасской столице.

38-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны ул. Ворошилова в сторону бульвара Строителей и совершил наезд на пешехода, прокомментировали AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Собеседница указала, что после столкновения все участники упали. В результате травмы получили мотоциклист, а также 32-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении байка, пешеход.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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