Мотоциклист пострадал в ДТП с внедорожником на кемеровском проспекте

Накануне, 15 июля, в социальных сетях появились кадры, снятые кемеровчанами на проспекте Комсомольском. В объектив камеры очевидцев попал внедорожник и мотоцикл, ставшие участниками серьезного ДТП. Судя по снимкам, передняя часть автомобиля оказалась практически полностью смята, а мототранспорт превратился в груду металла.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO рассказали, что автоавария случилась вечером в районе строения №51 по проспекту Комсомольскому. Предварительно, водитель Mitsubishi Pajero, мужчина 1987 года рождения, выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра. В результате этого автомобиль столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением горожанина 1993 года рождения.

– По предварительным данным пострадал водитель мотоцикла, получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение, – сообщили правоохранители корреспонденту AVOKADO.

Диагноз потерпевшего уточняется.

Госавтоинспекция призвала водителей помнить о том, что перед совершением маневра необходимо убедиться в его безопасности.