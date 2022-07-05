Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Кемерове

Сообщение о ДТП в Кемерове появилось в социальных сетях. Очевидцы поделились фотографией с места происшествия, на которой виден мотоцикл, лежащий на дороге возле автомобиля. Чтобы узнать подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы.

Правоохранители рассказали, что ДТП произошло сегодня, 5 июля, в 13:15. Водитель мотоцикла CFMoto двигался по улице Казачий тракт в сторону шоссе Леонова. По предварительной информации, мотоциклист при возникновении опасности, которую был в состоянии заметить, не предпринял мер к снижению скорости вплоть до остановки. В результате этого мужчина врезался в попутный автомобиль Citroen, который выполнял поворот налево.

Пострадал 39-летний мотоциклист. Ему была оказана разовая медицинская помощь, рассказали сотрудники городской ГИБДД журналисту AVOKADO. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, травм не получила.