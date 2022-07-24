Мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП в Кемерове

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В Кемерове произошло ДТП с участием мотоциклиста и иномарки, в результате которого сильно пострадал водитель "железного коня". Медики прокомментировали его состояние.

Интернет-пользователи отметили, что инцидент произошел ночью на проспекте Ленина в кузбасской столице. Публикация о происшествии появилось в одном из пабликов во "ВКонтакте". На кадрах видна машина и мотоцикл, отлетевший от авто на несколько метров.

– В Кемерово ночью на проспекте Ленина произошла авария. Автомобиль столкнулся с мотоциклом, – говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".

На месте работали правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Кузбасском центре медицины катастроф корреспонденту AVOKADO сказали, что в результате ДТП травмы получил 41-летний мотоциклист. Он был госпитализирован и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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