Мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером на кемеровской дороге

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Трагедия произошла на одной из улиц в кузбасской столице, где владелица кроссовера не уступила дорогу мотоциклисту. В ОГИБДД Кемерова редакции AVOKADO сообщили, что в результате столкновения погиб 33-летний мужчина.

В минувшую субботу, 28 августа, в городе Кемерово около 15:40 по местному времени в районе улицы Василия Толстикова автоледи за рулем синего кроссовера не предоставила преимущество в движении мотоциклисту, чем спровоцировала ДТП. Для водителя двухколесного транспорта столкновение оказалось смертельным.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался. Смерть наступила на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, указали корреспонденту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

В ведомстве отметили, что крупногабаритным транспортом управляла 43-летняя женщина, а погибшим мотоциклистом оказался мужчина 33-лет.


Стоит отметить, что информация по смертельной аварии появилась в сообществе популярной соцсети. Автор публикации разыскивает свидетелей дорожного происшествия. Люди, которые стали очевидцами события, могут связаться с заинтересованным лицом и рассказать о подробностях по номеру телефона 8-904-994-6398.

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