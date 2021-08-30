Мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером на кемеровской дороге

В минувшую субботу, 28 августа, в городе Кемерово около 15:40 по местному времени в районе улицы Василия Толстикова автоледи за рулем синего кроссовера не предоставила преимущество в движении мотоциклисту, чем спровоцировала ДТП. Для водителя двухколесного транспорта столкновение оказалось смертельным.

– От полученных травм водитель мотоцикла скончался. Смерть наступила на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, – указали корреспонденту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

В ведомстве отметили, что крупногабаритным транспортом управляла 43-летняя женщина, а погибшим мотоциклистом оказался мужчина 33-лет.

Стоит отметить, что информация по смертельной аварии появилась в сообществе популярной соцсети. Автор публикации разыскивает свидетелей дорожного происшествия. Люди, которые стали очевидцами события, могут связаться с заинтересованным лицом и рассказать о подробностях по номеру телефона 8-904-994-6398.