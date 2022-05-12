Мотоциклист насмерть сбил пешехода на кемеровском проспекте

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В столице Кузбасса на днях произошло смертельное ДТП с участием пешехода и мотоциклиста.

В минувший вторник, 11 мая, на проспекте Молодежном поздним вечером в 22:00 мотоциклист сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

– Предварительно установлено, что 33-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по пр. Молодежному в сторону пр. Химиков, совершил наезд на пешехода – 47-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, – прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Предварительно, водитель превысил скорость движения. Другие детали произошедшей трагедии устанавливаются.


К слову, в текущем году инспекторы ГИБДД выявили около 500 нарушений у водителей мотоциклов.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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