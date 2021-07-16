Мотоциклист без прав погиб после столкновения с большегрузом в Кузбассе

Трагедия произошла 15 июля в 21:00 на въезде в Белово. По предварительным данным, водитель мотоцикла ИМЗ выехал на встречную полосу, где и врезался в проезжающую фуру.

– В результате 29-летний мотоциклист скончался. У него не было защитного шлема и водительских прав, – рассказали VSE42.Ru в ведомстве.

Также оказалось, что мотоцикл не был зарегистрирован. В соцсетях появились кадры с места происшествия, где запечатлен перевернувшийся транспорт.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными, соблюдать ПДД, скоростной режим, не выезжать на встречную полосу движения.