Мотоцикл улетел на трамвайные пути после ДТП на кемеровском проспекте

Вчера 26 июля в 20:45 на пр. Ленина, 6 столкнулись легковушка и мотоцикл, в результате чего водитель последнего попал в больницу. Предварительно, 62-летняя водитель "Лада Гранта" двигалась вдоль пр. Ленина со стороны ул. Рукавишникова в сторону пр. Кузнецкого и при перестроении не убедилась в безопасности своего маневра, что и привело к ДТП.

– 47-летний мотоциклист двигался в попутном направлении. Сейчас он находится на стационарном лечении, – уточнили AVOKADO в городской ГИБДД.

Судя по видео с места аварии, которое появилось в Сети, от удара двухколесный транспорт отлетел на трамвайные пути.