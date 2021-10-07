Москвичка через полицию отыскала кузбассовца для оформления завещания

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Пожилая дама из столицы попросила силовиков из Кузбасса отыскать мужчину, с которым давно прекратила общение. 99-летняя россиянка пожелала оформить на родственника завещание.

99-летняя москвичка обратилась к полицейским в Новокузнецке с просьбой отыскать ее родственника. Женщина рассказала силовикам, что на территории города якобы проживал ее двоюродный брат, связь с которым она потеряла.


По указанным в заявлении имени и фамилии найти родственника пожилой дамы стражи закона не смогли. Однако позже заявительница рассказала, что раньше мужчина работал в полиции. Тогда кузбасские силовики начали изучать список бывших сотрудников.

Обзвонив их всех, сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку установили родственника пенсионерки. Им оказался 70-летний житель Киселевска, действительно являющийся сотрудником милиции в отставке, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Оказалось, что называя его данные пожилая женщина случайно исказила фамилию и неверно указала его отчество, а также не имела информации о возрасте родственника. С согласия мужчины полицейские передали его номер телефона инициаторше поиска.


Позже удалось выяснить, что москвичка искала кузбассовца, чтобы завещать ему свою квартиру.

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