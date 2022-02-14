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Москвичи из "Мужчин по вызову" станцуют стриптиз в кемеровской филармонии

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Жители областного центра смогут насладиться просмотром зажигательной суперкомедии "Мужчины по вызову", которую представят московские артисты на сцене кемеровской филармонии.

Показ для зрителей состоится в воскресенье, 6 марта, в19:00 по местному времени.


Суперкомедия для взрослых "Мужчины по вызову"

Если вам скучно и одиноко, то срочно обращайтесь в контору "Горячий шоколад", где сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, а также воплотить все самые тайные желания в жизнь. Согласитесь, что мы никогда не знаем, куда заведет случай. Так, герои выступления, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!


Исполнители – артисты Московского театра "Огни Москвы":

  • Дмитрий Ткачев;
  • Юлия Локтева;
  • Екатерина Казанцева;
  • Роман Клементьев
  • Александр Шаршов
  • Андрей Бута
  • В главной роли Дмитрий Орлов
  • Постановка Дмитрия Рачковского

16+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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