Показ для зрителей состоится в воскресенье, 6 марта, в19:00 по местному времени.
Если вам скучно и одиноко, то срочно обращайтесь в контору "Горячий шоколад", где сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, а также воплотить все самые тайные желания в жизнь. Согласитесь, что мы никогда не знаем, куда заведет случай. Так, герои выступления, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!
Исполнители – артисты Московского театра "Огни Москвы":
- Дмитрий Ткачев;
- Юлия Локтева;
- Екатерина Казанцева;
- Роман Клементьев
- Александр Шаршов
- Андрей Бута
- В главной роли Дмитрий Орлов
- Постановка Дмитрия Рачковского
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