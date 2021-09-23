Московский суд вынес решение по жалобе о строительстве шахты около Лесной Поляны

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В Москве арбитражный суд рассмотрел жалобу, которую подало ООО "Шахта Лапичевская" на последнее судебное решение в деле о строительстве угольного предприятия около кемеровской Лесной Поляны.

Согласно данным московского арбитражного суда, компания "Шахта Лапичевская" в начале августа попыталась оспорить решение об отказе в рассмотрении документации по проекту строительства угольной шахты вблизи Лесной Поляны в Кемерове. Заседание суда по кассационной жалобе состоялось 22 сентября.


В результате суд постановил оставить предыдущее решение без изменений и не удовлетворил жалобу. Таким образом, Роснедра по-прежнему не будут принимать на рассмотрение проектную документацию по созданию вблизи жилого района угольной шахты.


Напомним, ранее данную попытку ООО "Шахта Лапичевская" получить право на использование земли под Кемеровом прокомментировали в администрации города.

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