Московский суд вынес решение по жалобе о строительстве шахты около Лесной Поляны

Согласно данным московского арбитражного суда, компания "Шахта Лапичевская" в начале августа попыталась оспорить решение об отказе в рассмотрении документации по проекту строительства угольной шахты вблизи Лесной Поляны в Кемерове. Заседание суда по кассационной жалобе состоялось 22 сентября.

В результате суд постановил оставить предыдущее решение без изменений и не удовлетворил жалобу. Таким образом, Роснедра по-прежнему не будут принимать на рассмотрение проектную документацию по созданию вблизи жилого района угольной шахты.

Напомним, ранее данную попытку ООО "Шахта Лапичевская" получить право на использование земли под Кемеровом прокомментировали в администрации города.