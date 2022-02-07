Московский СК поделился кадрами с места обнаружения тела "Мисс Кузбасс"

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Экс-глава района в Новокузнецке дал показания на месте захоронения расчлененной им жены.

Правоохранители разместили видеоролик, на который попал момент выезда задержанного Александра Попова в лесополосу в Новой Москве. Именно там, по словам бывшего новокузнецкого чиновника, он и закопал тело убитой им супруги ‒ "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожниковой. Обработка места захоронения была также заснята правоохранителями.

‒ Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, ‒ сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Напомним, что тело жены бывшего главы Центрального района Новокузнецка было обнаружено несколько дней назад в Новой Москве. СМИ раскрыли подробности фатального конфликта супругов.

Видео: ГСУ СК России по городу Москве

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