Правоохранители разместили видеоролик, на который попал момент выезда задержанного Александра Попова в лесополосу в Новой Москве. Именно там, по словам бывшего новокузнецкого чиновника, он и закопал тело убитой им супруги ‒ "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожниковой. Обработка места захоронения была также заснята правоохранителями.

‒ Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, ‒ сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Напомним, что тело жены бывшего главы Центрального района Новокузнецка было обнаружено несколько дней назад в Новой Москве. СМИ раскрыли подробности фатального конфликта супругов.