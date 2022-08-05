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Московские звезды прибудут в Кузбасс с масштабным концертом

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Глава города в Кемеровской области объявил о приезде нескольких столичных музыкантов.

В 2022 году в Прокопьевске пройдет День шахтера, поэтому идет подготовка сразу к двум событиям: Дню города и празднику горняков. Градоначальник Максим Шкарабейников сообщил, что в рамках праздничных мероприятий состоится большой концерт, на котором перед прокопчанами и гостями города выступят московские артисты.


Приглашенные звезды: Таисия Повалий, Петр Дранга, Глеб Матвейчук, Мариам Мерабова, ​Игорь Демарин, Руслан Алехно, Варвара, группа "Республика". При этом сам концерт будет посвящен 85-летию со дня рождения почетного гражданина Кемеровской области Иосифа Кобзона. В Кузбасс также прибудет и вдова известного артиста Нинель Кобзон.


Мероприятие пройдет 19 августа на стадионе "Шахтер". Вход свободный.

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