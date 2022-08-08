Событие состоится в воскресенье, 25 сентября, в 14.00

Балет "Спящая красавица"

Балет "Спящая красавица" - это драгоценная энциклопедия классического танца. Благодаря изумительной музыке Петра Чайковского и изысканной хореографии Мариуса Петипа сказка Шарля Перро превратилась в пышное зрелище и роскошную балетную феерию.

Спектакль удивляет фантастическими декорациями: зрители увидят и дворец в бархате и позолоте, и заколдованный лес, и героев в красивых и ярких костюмах. Балет восхищает сценами торжественного шествия на бал-маскарад, на котором собираются герои популярных сказок: Кот в сапогах и Белая кошечка, Красная шапочка и Волк, Принцесса Флорина и Голубая птица. В центре постановки – романтические образы принцессы Авроры и пылко влюбленного принца, доброй, несущей радость и счастье феи Сирени. Во всем этом таится особый шарм, магическая притягательность балета.

Великолепная музыка, превосходные танцы и праздничные декорации на два часа возвратят зрителя в волшебный мир детства.

"Классический русский балет" – успешная московская труппа классического танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

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