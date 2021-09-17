Московская площадь официально стала местом массового пребывания людей

Как стало известно, данные изменения были внесены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".

Теперь Московская площадь относится к местам массового пребывания людей и является объектом проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.