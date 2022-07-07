Мошки атаковали жителей зловонного подъезда в Междуреченске

Бездействие УК вынудило жителей дома по улице Юдина, 1, искать помощи на просторах Сети. По словам автора публикации, четвертый подъезд строения атаковали мошки. К слову, добивает владельцев квартир и вонь, которая давно распространилась по всей лестничной площадке. Отмечается, что неприятный запах и насекомые появились из-за того, что в подъезде помещения сгнили трубы, а специалисты не спешат их менять.

– Ремонта именно в 4 подъезде не было как говорят долгожители уже 25 лет. Три подъезда отремонтированы, стоят пластиковые окна, один или два подъезда отремонтированы даже дважды, а до 4 подъезда не дошли, деньги закончились, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

При этом в комментариях горожанка добавила, что "вонища" стоит и в доме по адресу Строителей, 55, где кроме мошек обитают комары.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города переплатили за услуги УК более 200 тысяч рублей.