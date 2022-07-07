Мошки атаковали жителей зловонного подъезда в Междуреченске

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В кузбасском городе в многоквартирном доме наравне с людьми поселились мошки, которых притянул зловонный аромат, тянущийся из подъезда, где давным-давно сгнили трубы. УК не обращает на проблемы жильцов внимание.

Бездействие УК вынудило жителей дома по улице Юдина, 1, искать помощи на просторах Сети. По словам автора публикации, четвертый подъезд строения атаковали мошки. К слову, добивает владельцев квартир и вонь, которая давно распространилась по всей лестничной площадке. Отмечается, что неприятный запах и насекомые появились из-за того, что в подъезде помещения сгнили трубы, а специалисты не спешат их менять.

Ремонта именно в 4 подъезде не было как говорят долгожители уже 25 лет. Три подъезда отремонтированы, стоят пластиковые окна, один или два подъезда отремонтированы даже дважды, а до 4 подъезда не дошли, деньги закончились, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

При этом в комментариях горожанка добавила, что "вонища" стоит и в доме по адресу Строителей, 55, где кроме мошек обитают комары.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города переплатили за услуги УК более 200 тысяч рублей.

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