Мошенница выманила у новокузнечанки деньги за несуществующий товар

За помощью к стражам закона обратилась 56-летняя администратор парикмахерской в Новокузнецке, которая сообщила, что неизвестная обманным путем выманила у нее 15 000 рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что на рабочий телефон организации позвонила незнакомка и, представившись бухгалтером сети парикмахерских, сообщила, якобы в скором времени прибудет машина с товаром, за который нужно заплатить. Попавшись на уловку женщина перечислила обманщице деньги.

– Когда спустя длительное время товар так и не поступил в парикмахерскую, женщина позвонила настоящему бухгалтеру, которая пояснила, что на этот день поставка не была запланирована и она администратору не звонила, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ УК РФ. Санкции максимальной статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.