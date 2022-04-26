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Мошенница выманила у новокузнечанки деньги за несуществующий товар

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В южной столице Кузбасса администратор одной из городских парикмахерских заплатила аферистке деньги за обещание, что та доставит ей товар.

За помощью к стражам закона обратилась 56-летняя администратор парикмахерской в Новокузнецке, которая сообщила, что неизвестная обманным путем выманила у нее 15 000 рублей.


В ходе расследования полицейские установили, что на рабочий телефон организации позвонила незнакомка и, представившись бухгалтером сети парикмахерских, сообщила, якобы в скором времени прибудет машина с товаром, за который нужно заплатить. Попавшись на уловку женщина перечислила обманщице деньги.

– Когда спустя длительное время товар так и не поступил в парикмахерскую, женщина позвонила настоящему бухгалтеру, которая пояснила, что на этот день поставка не была запланирована и она администратору не звонила, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ УК РФ. Санкции максимальной статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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