Мошенница оставила молодого кемеровчанина без секса и денег

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Молодой кемеровчанин попался на уловку мошенницы из-за желания приятно провести ночь.

В кузбасской столице обманули 23-летнего молодого человека, который хотел секса. По данным полиции, горожанин на одном из интернет-сайтов познакомился с девушкой, чтобы договориться о личной встрече. После непродолжительной переписки собеседница предложила ему интимные услуги и выставила за них ценник в 11 000 рублей.

При этом деньги она попросила перечислить ей в качестве предоплаты. Договорившись о месте и времени встречи, потерпевший выполнил это условие, однако так и не дождался приезда девушки, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Номер телефона соблазнительницы оказался недоступен. Когда мужчина понял, что на встречу к нему никто не приедет, то обратился за помощью в полицию.


В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". За отказ "рассчитаться" с кемеровчанином мошенница может лишиться свободы на пять лет.

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