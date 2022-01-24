Мошенники за неделю похитили у кузбассовцев почти 5 млн рублей

По актуальным данным, всего за одну неделю интернет-мошенники обманным путем отняли у жителей Кемеровской области 4, 922 миллиона рублей. Для обмана своих жертв злоумышленники использовали различные социальные сети, а также сайты для продажи и покупки товаров.

Самыми распространенными сценариями оказались: преступники представлялись работниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, покупателями, родственниками и знакомыми.

Наибольшей суммы за минувшие семь дней лишился мужчина из Кузбасса, который взял кредит и якобы инвестировал займ в разные организации. В общей сложности через "инвестиционную компанию" он потерял 1, 175 миллиона рублей.