Мошенники выманили у кемеровского преподавателя более миллиона рублей

0
Фото:  

Злоумышленники мошенническим путем похитили 1, 25 млн рублей у преподавателя из столицы Кузбасса.

Сообщается, что потерпевшая 47-летняя преподаватель из Кемерова получила звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей службы безопасности банка. Она рассказала, что мошенники якобы получили доступ к счету кемеровчанки. Решить возникшую проблему злоумышленница предложила путем перевода средств в "безопасную ячейку". Горожанка поверила собеседнице и перечислила 250 000 рублей на указанный счет. Затем псевдосотрудница сообщила, что нужно оформить кредит для опережения мошенников и перевести полученные средства по специальным реквизитам. Преподаватель выполнила указания и перечислила злоумышленнице еще 1 млн рублей. После этого мнимая работница банка перестала отвечать на звонки.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи, составляет десять лет лишения свободы.


Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемой.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30782

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined