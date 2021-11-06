Мошенники выманили у кемеровского преподавателя более миллиона рублей

Сообщается, что потерпевшая 47-летняя преподаватель из Кемерова получила звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей службы безопасности банка. Она рассказала, что мошенники якобы получили доступ к счету кемеровчанки. Решить возникшую проблему злоумышленница предложила путем перевода средств в "безопасную ячейку". Горожанка поверила собеседнице и перечислила 250 000 рублей на указанный счет. Затем псевдосотрудница сообщила, что нужно оформить кредит для опережения мошенников и перевести полученные средства по специальным реквизитам. Преподаватель выполнила указания и перечислила злоумышленнице еще 1 млн рублей. После этого мнимая работница банка перестала отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи, составляет десять лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемой.