Мошенники выманили миллионы рублей у безработной новокузнечанки

На телефон 41-летней безработной новокузнечанки поступил звонок от неизвестной, которая представилась банковским работником. Она предложила женщине заработать с помощью вложений на фондовой бирже и, когда та согласилась, пообещала связать новокузнечанку с "хорошим трейдером" для получения в дальнейшем "хороших" денег.

Вместе со второй собеседницей женщина установила на телефон несколько приложений, зарегистрировалась на брокерском сайте и "приобрела" на личные деньги криптовалюту. Один из банков, при этом, отклонил операции как мошеннические, но новокузнечанка оформила карту в другой организации. Затем женщина оформила кредиты на пять миллионов рублей в двух банках и перечислила все деньги на указанный аферистками счет. После этого на связь с ней выходить перестали, а торговая площадка оказалась недоступна.

Общая сумма денег, полученных злоумышленниками от безработной новокузнечанки, составила более 6,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых. По делу о мошенничестве им грозит до десяти лет лишения свободы.