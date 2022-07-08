Мошенники с лже-удостоверениями активизировались в Новокузнецке

Как оказалось, совсем недавно злоумышленники посетили жилища граждан по проспекту Кузнецкстроевскому. По данным мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, два молодых человека с поддельными удостоверениями проверяющих из энергокомпании проникли в квартиры своих жертв якобы с целью опроса по сбоям электроэнергии. Однако, это оказалось лишь прикрытием их злых умыслов.

– В дальнейшем выяснилось, что заходя к пенсионерам, молодые люди ходили по квартире, предлагали купить какой-то прибор за большие деньги от сбоя электроэнергии. Один из таких псевдоработников, благодаря бдительным горожанам, лишился удостоверения, – указал чиновник в соцсетях.

Теперь фотография одного из злодеев появилась в открытом доступе. Глава южного центра призвал своих земляков быть бдительными и не доверять незнакомцам.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пожилая жительница кузбасской столицы лишилась своих денег после того, как впустила в квартиру пару незнакомцев. По словам автора сообщения, инцидент произошел в самом центре города.