Мошенники прислали новокузнечанке сорочку вместо заказанного костюма

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Жительница южной столицы Кузбасса совершила покупку в Интернете, однако в посылке ей доставили совсем не то, что она заказала. Об обмане женщина сообщила в полицию.

К правоохранителям в Новокузнецке обратилась 52-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что стала жертвой мошенничества: женщине в посылке прислали не тот товар, который она заказывала.

- Женщина оформила заказ на сумму около 3 500 рублей, однако при получении посылки обнаружила вместо ожидаемых вещей коробку с бумагой и ночную сорочку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Уточняется, что на объявление о продаже костюма женщина наткнулась в Сети.

После того, как горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась к полицейским.

Сейчас «продавцов» ищут правоохранители. По факту, описанному выше, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

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