Мошенники начали предлагать россиянам оформить «школьные» выплаты

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Злоумышленники выдумали новый сценарий обмана россиян с детскими выплатами к 1 сентября. О новом виде мошенничества предупредил специалист в сфере цифровой безопасности Евгений Волошин.

Как сообщили эксперт, кибермошенники начали вести свою противозаконную деятельность активнее в России, обусловлено мнение тем, что только за первую половину июля было зафиксировано порядка 170 фейковых сайтов, на которых гражданам страны предлагают оформить «школьные» выплаты. Произошел всплеск аккурат объявления властей о том, что родители несовершеннолетних могут получить 10 тысяч рублей к началу учебного года.


Однако, как уточнил Волошин, среди этих страниц нет сайтов, которые «специализируются» только на данном видео оказания матпомощи, посвящены они в целом различным выплатам от государства.

– Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления, – приводят слова эксперта РИА «Новости».

Также Волошин пояснил, что мошенники могут похищать деньги жертв, используя данные, которые горожане оставляют на фейковых сайтах, или же требуя «комиссию» за оформление выплат под различными предлогами: конвертации валюты, налога, оплаты юридических услуг и других. Однако обещанные деньги после оплаты каких-либо «издержек» никому не приходят.

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