Мошенники лишили доверчивого кузбасского педагога боле пяти млн рублей

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Преподаватель из кузбасского города повелся на уловки аферистов и перевел обманщикам более пяти миллионов рублей со своего банковского счета

Когда 54-летний потерпевший из города Тайга в Кемеровской области понял, что стал жертвой обмана, то обратился за помощью к полицейским. Стражи закона установили, что заявитель работал педагогом и в один из дней ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера.


Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные нарушители предприняли попытку взять кредит на имя преподавателя.

Собеседник убедил горожанина в том, что операция заморожена, а чтобы аферисты не смогли воспользоваться деньгами, ему срочно необходимо самому завершить подачу заявки на заем и "вернуть" все полученные средства на якобы безопасный счет, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Однако лжебанкир успокоил потерпевшего тем, что операция заморожена, но для "сохранения" денег мужчине, со слов мошенника, было необходимо взять кредит и положить деньги на "безопасный счет".


В общей сложности сумма ущерба составила порядка 5,4 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Аферисту грозит до десяти лет лишения свободы.

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