Мошенники лишили доверчивого кузбасского педагога боле пяти млн рублей

Когда 54-летний потерпевший из города Тайга в Кемеровской области понял, что стал жертвой обмана, то обратился за помощью к полицейским. Стражи закона установили, что заявитель работал педагогом и в один из дней ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные нарушители предприняли попытку взять кредит на имя преподавателя.

— Собеседник убедил горожанина в том, что операция заморожена, а чтобы аферисты не смогли воспользоваться деньгами, ему срочно необходимо самому завершить подачу заявки на заем и "вернуть" все полученные средства на якобы безопасный счет, — прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Однако лжебанкир успокоил потерпевшего тем, что операция заморожена, но для "сохранения" денег мужчине, со слов мошенника, было необходимо взять кредит и положить деньги на "безопасный счет".

В общей сложности сумма ущерба составила порядка 5,4 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Аферисту грозит до десяти лет лишения свободы.