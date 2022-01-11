Мошенники атаковали жильцов ликвидируемого частного сектора в Кемерове

Согласно официальной информации, в Кемерове зафиксированы попытки мошенничества в отношении жителей частного сектора, расположенного на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимская набережная, Тухачевского и Каменская. Неизвестные вводят кемеровчан в заблуждение, представляясь юристами, правозащитниками, оценщиками, журналистами. Злоумышленники навязывают свои услуги, узнают личные данные, подстрекают на незаконные действия и вымогают деньги.

‒ Управление МВД по городу Кемерово просит кемеровчан быть осторожными, не поддаваться на провокации. Не заключать какие-либо соглашения, не передавать документы или денежные средства. При малейших подозрениях обращаться в полицию, ‒ говорится в сообщении мэрии кузбасской столицы.

Ранее редакция AVOKADO писала о создании центра для общения с собственниками ликвидируемых домов в Кемерове.