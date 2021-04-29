Исходя из данных, которые были собраны специалистами, в апреле были зафиксированы 50 фишинговых сайтов, «способствующих» в подборе авиабилетов. В сравнении с предыдущим месяцем – мартом – показатель вырос на 50 значений, то есть в прошлом месяце аналогичных сайтов было выявлено ноль. Рост был зафиксирован как раз тогда, когда президент РФ издал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими.

Также эксперты пояснили, как работают мошенники: через вредоносные ресурсы они копируют данные с популярных агрегаторов авиабилетов либо могут выглядеть, как самостоятельные страницы для выбора перелетов.

В том же случае, если услугами поддельного сервиса кто-то пользуется, то деньги покупателя отправляются на счета злоумышленников.

«Лента.ру» отмечают, что больше всех остальных такому способу обмана подвержены пользователи мобильных устройств. Обусловлено это тем, что в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.