Мошенники активнее начали "продавать" авиабилеты перед майскими праздниками в России

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Компанией, занимающейся ликвидацией угрозы кибератаки, было зафиксировано, что злоумышленники активизировались в сфере онлайн-сервисов по реализации авиабилетов. О результатах работы организации пишут «Известия».

Исходя из данных, которые были собраны специалистами, в апреле были зафиксированы 50 фишинговых сайтов, «способствующих» в подборе авиабилетов. В сравнении с предыдущим месяцем – мартом – показатель вырос на 50 значений, то есть в прошлом месяце аналогичных сайтов было выявлено ноль. Рост был зафиксирован как раз тогда, когда президент РФ издал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими.


Также эксперты пояснили, как работают мошенники: через вредоносные ресурсы они копируют данные с популярных агрегаторов авиабилетов либо могут выглядеть, как самостоятельные страницы для выбора перелетов.


В том же случае, если услугами поддельного сервиса кто-то пользуется, то деньги покупателя отправляются на счета злоумышленников.


«Лента.ру» отмечают, что больше всех остальных такому способу обмана подвержены пользователи мобильных устройств. Обусловлено это тем, что в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.

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