К полицейским в Междуреченске обратился 33-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой мошенничества.

Горожанин рассказал, что в Сети он наткнулся на объявление о реализации партии видеокарт по выгодной цене. Заинтересованный в приобретении комплектующих междуреченец связался с продавцом из Перми. Для того, чтобы убедиться в честности продавца, потерпевший попросил его продемонстрировать товар своему другу, проживающему в Перми. Россиянин прибыл по указанному адресу и подтвердил, что видеокарты действительно есть. Также они договорились о том, что приятель потерпевшего сам отправит товар в Кузбасс.

Кузбассовец отправил деньги за товар. Одновременно с этим друг потерпевшего ожидал выдачи комплектующих в магазине, однако на счет организации деньги не поступали, а позже в Сети было удалено объявление о продаже комплектующих.

Разбираясь в обстоятельствах, горожане выяснили, что видеокарты пермяку показывали из-за того, что незадолго до его прихода в торговую точку поступил звонок от мужчины, который предупредил персонал организации о скором приходе возможного покупателя.

Мошенник же, разговаривая со своей жертвой по телефону, признался, что обманул его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. «Продавцу» теперь грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

Отмечается, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Крыму.