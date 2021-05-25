Мошенник "продал" кузбассовцу партию чужих видеокарт за 665 тысяч рублей

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Междуреченец, связавшись с "продавцом" комплектующих для компьютера из якобы Перми, попросил приятеля осмотреть товар. Убедившись в существовании желаемой продукции, житель Кемеровской области перевел деньги за нее, однако они вместо счета компании поступили на счет афериста. Правоохранители занимаются поиском мошенника.

К полицейским в Междуреченске обратился 33-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой мошенничества.


Горожанин рассказал, что в Сети он наткнулся на объявление о реализации партии видеокарт по выгодной цене. Заинтересованный в приобретении комплектующих междуреченец связался с продавцом из Перми. Для того, чтобы убедиться в честности продавца, потерпевший попросил его продемонстрировать товар своему другу, проживающему в Перми. Россиянин прибыл по указанному адресу и подтвердил, что видеокарты действительно есть. Также они договорились о том, что приятель потерпевшего сам отправит товар в Кузбасс.


Кузбассовец отправил деньги за товар. Одновременно с этим друг потерпевшего ожидал выдачи комплектующих в магазине, однако на счет организации деньги не поступали, а позже в Сети было удалено объявление о продаже комплектующих.


Разбираясь в обстоятельствах, горожане выяснили, что видеокарты пермяку показывали из-за того, что незадолго до его прихода в торговую точку поступил звонок от мужчины, который предупредил персонал организации о скором приходе возможного покупателя.


Мошенник же, разговаривая со своей жертвой по телефону, признался, что обманул его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. «Продавцу» теперь грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.


Отмечается, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Крыму.

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