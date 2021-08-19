Мошенник «привил» пенсионерку из Кузбасса от COVID-19 за несколько тысяч рублей

При покупке документа о поставленной прививке от COVID-19 пенсионерка в Междуреченске отдала мошеннику 2 тысячи и 800 рублей. По информации полицейских, на объявление афериста пожилая дама наткнулась, просматривая различные интернет-страницы. Решив приобрести сертификат, она связалась с продавцом, который пообещал предоставить необходимый документ с внесением подложных данных без фактической вакцинации. Перед тем, как приступить к «работе», собеседник попросил предоплату.

- Поверив собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2 800 рублей. Сразу после этого продавец заблокировал заявительницу и перестал отвечать на сообщения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После этого женщина и обратилась к силовикам.

Правоохранители по факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста, «вакцинировавшего» пенсионерку, еще ищут. Ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

Также отмечается, что полицейская проверка была инициирована и в отношении заявительницы. Направлены мероприятия на установление правомерности совершенных пенсионеркой действий.