Мошенник «привил» пенсионерку из Кузбасса от COVID-19 за несколько тысяч рублей

0
Фото:  

Престарелая жительница Междуреченска в Сети наткнулась на сайт, специализирующийся на продаже сертификатов о вакцине от коронавируса, и решила воспользоваться возможностью, однако позже узнала, что общалась с аферистом.

При покупке документа о поставленной прививке от COVID-19 пенсионерка в Междуреченске отдала мошеннику 2 тысячи и 800 рублей. По информации полицейских, на объявление афериста пожилая дама наткнулась, просматривая различные интернет-страницы. Решив приобрести сертификат, она связалась с продавцом, который пообещал предоставить необходимый документ с внесением подложных данных без фактической вакцинации. Перед тем, как приступить к «работе», собеседник попросил предоплату.

- Поверив собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2 800 рублей. Сразу после этого продавец заблокировал заявительницу и перестал отвечать на сообщения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После этого женщина и обратилась к силовикам.


Правоохранители по факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста, «вакцинировавшего» пенсионерку, еще ищут. Ему грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.


Также отмечается, что полицейская проверка была инициирована и в отношении заявительницы. Направлены мероприятия на установление правомерности совершенных пенсионеркой действий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28224

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined